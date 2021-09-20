Украина и США начали совместные военные учения

Во Львовской области стартовали совместные с США военные учения Rapid Trident-2021. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на страницу сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
В церемонии открытия приняли участие представители командования сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования «Восток», представители вооруженных сил США и стран-партнеров.
Помимо стран-организаторов — Украины и Соединенных Штатов, в учениях примут участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, ФРГ, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.
Также к учениям привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.
Учения Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие более 6000 военнослужащих.