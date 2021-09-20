«Гонка ядерных вооружений»: КНДР раскритиковала AUKUS

Начальник отдела внешних новостей департамента информации МИД КНДР заявил, что США своим решением по созданию для Австралии атомных подводных лодок породили гонку ядерных вооружений и нарушили стратегический паритет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом он сообщил Центральному телеграфному агентству, его слова передает ТАСС.
Неназванный дипломат подчеркивает, что это очень опасный и крайне нежелательный акт. Он отметил, что предысторию данного решения Вашингтона внимательно изучат в Пхеньяне.
Представитель МИД также выразил мнение, что действия администрации президента Джо Байдена подрывают текущий международный порядок. В подобной обстановке решение руководства КНДР укреплять обороноспособность страны было единственно верным, добавил он.
«Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности», — закончил дипломат.
Ранее США, Великобритания и Австралия заявили о создании нового формата партнерства AUKUS для упрощения обмена передовыми военными технологиями между тремя странами. Первой инициативой в рамках этого соглашения стало оснащение Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.