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Талибы с гранатометами прокатились на лодках-лебедях в национальном парке Афганистана

Газета.Ru
34 минуты назад

В соцсетях появились фото представителей движения "Талибан" на озере Банди-Амир в Афганистане, которые катаются с гранатометами на лодках в виде лебедей. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил журналист Джейк Ханрахан.

Талибы с гранатометами развлеклись в нацпарке Афганистана
Фото: TwitterTwitter

По данным журналиста, фото были сделаны в национальном парке Банди-Амир, который является одной из главных достопримечательностей в стране. Согласно данным из открытых источников, цепочка из шести бирюзовых озер расположена на высоте около 3000 метров в горах Гиндукуш, в центральной части Афганистана.

Ранее сообщалось, что талибы попрыгали на батуте и покатались на карусели после захвата Кабула. На распространенном в соцсетях ролике видно, как участники движения прыгают на батуте, катаются на карусели, машинках и тренируются в спортзале. Действие происходит, по данным СМИ, в Кабульском парке аттракционов.

15 августа боевики "Талибана" объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Президент республики Ашраф Гани и его ближнее окружение покинули страну. Эвакуация беженцев из страны завершилась 31 августа.

Армия,Ашраф Ахмадзай,Талибан,
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