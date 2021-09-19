ВВС США поздравили своих пилотов открыткой с российскими истребителями

Южное командование американских вооруженных сил поздравило ВВС США с днем рождения открыткой с российскими истребителями Су-27. Картинка была выложена на странице южного командования ВС США в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

На ней изображены три силуэта военных самолетов России, под которыми написано: «С днем рождения, ВВС США». О том, что на картинке Су-27 свидетельствуют форма фюзеляжа, геометрия крыла и обводы рулей высоты.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов празднуют день основания 18 сентября. В этот день 74 года назад американская авиация была выведена из состава армии и стала самостоятельным видом войск.