Российские силовики получат новое оружие

«Златоустовский машиностроительный завод» разработал новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA», сообщает РИА Новости.

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Оружие предназначено для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа. Испытания начнутся в 2022 году. Как заявил начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин, пистолет-пулемет разработан под патрон калибра 9х19. Новое оружие сменит пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», который стоит на вооружении в российских силовых структурах.

«КЕДР-PARA» предназначен для ведения ближнего боя в городской среде подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения. В рамках прошедшей апробации было выдано пожелание оснастить пистолет-пулемет планками пикатинни, для возможности установки на него различного навесного оборудования. Было принято решение об изменении в конструкции.