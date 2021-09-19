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Российские силовики получат новое оружие

Елена Прошина
22 минуты назад

«Златоустовский машиностроительный завод» разработал новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA», сообщает РИА Новости.

Российские силовики получат новое оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оружие предназначено для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа. Испытания начнутся в 2022 году. Как заявил начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин, пистолет-пулемет разработан под патрон калибра 9х19. Новое оружие сменит пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», который стоит на вооружении в российских силовых структурах.

«КЕДР-PARA» предназначен для ведения ближнего боя в городской среде подразделениями правоохранительных органов и сил специального назначения. В рамках прошедшей апробации было выдано пожелание оснастить пистолет-пулемет планками пикатинни, для возможности установки на него различного навесного оборудования. Было принято решение об изменении в конструкции.

Как сообщалось, предприятие Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, которое принадлежит корпорации «Ростех» планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет.

Основные детали и узлы будущего оружия должны быть унифицированы в его конструкции со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1. В результате новый пистолет станет продолжением созданной на предприятии модульной стрелковой системы.

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