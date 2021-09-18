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СМИ: Израиль применил "робот-пулемет" для убийства иранского ядерщика

Российская Газета
36 минут назад

В субботу газета The New York Times сообщила, что Израиль впервые применил высокотехнологичный робот-пулемет с дистанционным управлением, чтобы убить известного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, офицера Стражей исламской революции и преподавателя физики в университете имама Хусейна в Тегеране. Фаридзаде, по данным Совета безопасности ООН, был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и возглавлял "Проект Амад" - тайную программу по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет Ирана.

Израиль применил "робот-пулемет" для убийства иранского ядерщика
Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPAABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года, как отмечается в статье, "роботом-убийцей", оснащенным искусственным интеллектом и "глазами" с несколькими камерами, управляемыми через спутник. В сообщении цитируется офицер израильской разведки, который на условиях анонимности сообщил, что Израиль использовал особую модель пулемета FN бельгийского производства, который был прикреплен к роботизированному инструменту. При этом, основная проблема для Израиля заключалась в том, что пулемет и робот (вместе с его компонентами и аксессуарами) весили около тонны. Следовательно, согласно The New York Times, необходимо было разобрать оборудование и переправить отдельные части в Иран по одному перед повторной сборкой внутри Исламской Республики через агентурную сеть.

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Согласно отчету, робот был спроектирован так, чтобы поместиться в кузове пикапа, на котором находились камеры, установленные в нескольких направлениях, и в котором содержалась взрывчатка, позволяющая операторам устройства уничтожить улики через дистанционное управление. Еще одна проблема заключалась в том, чтобы гарантировать, что за рулем машины будет Фахризаде, а не член его семьи. Эта проблема была решена путем парковки поддельной сломанной машины с камерой с программным обеспечением для распознавания лица, который будет за рулем автомобиля, на перекрестке, который он должен был проехать. В итоге операция заняла меньше минуты, а по машине было выпущено пятнадцать пуль, после чего установка была подорвана и уничтожена, отмечает израильское издание Haaretz.

Планирование операции по ликвидации ученого началось после того, как бывший президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, а Израиль попытался возобновить свою кампанию по саботажу ядерной программы Тегерана, говорится в сообщении. Официальные лица США поддержали этот план. Согласно информации источников, именно перспектива проигрыша Трампа на предстоящих выборах побудила Израиль принять радикальные меры и провести эту операцию уже после подведения предварительных итогов голосования в Америке.

Армия,Дональд Трамп,Газета "Гаарец",New York Times,
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