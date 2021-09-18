В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Украине провели масштабные учения на границе с Россией

ТАСС
43 минуты назад

Подразделения Министерства внутренних дел Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией. Об этом в субботу сообщило МВД Украины.

На Украине провели масштабные учения на границе с Россией
Фото: ReutersReuters

"Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Видео дня

Уточняется, что тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины.

"По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение", - отметили в министерстве, добавив, что условный противник планировал прорваться через международный пункт пропуска "Сеньковка" на границе с Россией и Белоруссией.

На Украине провели учения по нейтрализации диверсантов из России

В министерстве заверили, что силовикам в результате удалось нейтрализовать условных диверсантов.

В маневрах приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Использовалось более 100 единиц техники, добавили в МВД.

В пятницу СБУ сообщила о проведении учений на границе с Россией. В сообщении указывалось, что тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе них были усилены режимы безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах в регионе. Главной целью учений было названо повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины, а также отработка алгоритмов межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Ранее в субботу воздушное командование "Центр" Вооруженных сил Украины сообщило об усилении системы противовоздушной обороны на северном направлении страны в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут 22 по 30 сентября совместно с 15 странами, в том числе 11 членами НАТО.

Армия,НАТО,СБУ,МВД,
46
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители