Из украинских ВВС массово уволились летчики

Бывший замглавного конструктора авиациастроительной компании «Антонов» Анатолий Вовнянко рассказал о сотнях боевых пилотов, уволившихся из ВВС Украины. Его видеоинтервью опубликовало издание «Полит Навигатор».

Фото: ЕРА ЕРА

«В предыдущие полтора года из вооруженных сил уволилось 120 опытных летчиков, которые летали на истребителях, и вот еще 40 летчиков подали заявление на увольнение», - рассказал Вовнянко.

Среди причин массового ухода боевых летчиков он назвал низкие зарплаты засилье бюрократии. По его словам, пилотам сейчас положена зарплата в размере 20 000 гривен (примерно 54 000 рублей), а техническому персоналу – 10-12 000 гривен (27 000-32 000 рублей).

Из-за плохого материального положения боевые летчики уходят в гражданскую авиацию и переучиваются на пилотирование пассажирских и грузовых самолетов. Гражданским летчикам, по данным Вовнянко, зарплаты платят на более приемлемом уровне.

По его словам, существует еще одна причина оттока летчиков из украинских ВВС. Она кроется в очень плохом техническом состоянии парка боевых самолетов. Он состоит из старых советских моделей - МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24. Возраст этих боевых машин равен 30 годам и более. Украина разорвала военно-технические связи с Россией. Из-за этого нужное поддерживать техническое состояние самолетов стало невозможно. Летать на них теперь просто опасно.

Вовнянко отмечает, что по этой причине летный опыт украинских боевых летчиков быстро сокращается. В случае возможного военного конфликта, например с Россией, они не смогут противостоять сопернику в воздухе.