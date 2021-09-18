В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Из украинских ВВС массово уволились летчики

Елена Прошина
37 минут назад

Бывший замглавного конструктора авиациастроительной компании «Антонов» Анатолий Вовнянко рассказал о сотнях боевых пилотов, уволившихся из ВВС Украины. Его видеоинтервью опубликовало издание «Полит Навигатор».

Из украинских ВВС массово уволились летчики
Фото: ЕРАЕРА

«В предыдущие полтора года из вооруженных сил уволилось 120 опытных летчиков, которые летали на истребителях, и вот еще 40 летчиков подали заявление на увольнение», - рассказал Вовнянко.

Среди причин массового ухода боевых летчиков он назвал низкие зарплаты засилье бюрократии. По его словам, пилотам сейчас положена зарплата в размере 20 000 гривен (примерно 54 000 рублей), а техническому персоналу – 10-12 000 гривен (27 000-32 000 рублей).

На Украине рассказали о преимуществах армии России перед НАТО

Из-за плохого материального положения боевые летчики уходят в гражданскую авиацию и переучиваются на пилотирование пассажирских и грузовых самолетов. Гражданским летчикам, по данным Вовнянко, зарплаты платят на более приемлемом уровне.

По его словам, существует еще одна причина оттока летчиков из украинских ВВС. Она кроется в очень плохом техническом состоянии парка боевых самолетов. Он состоит из старых советских моделей - МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24. Возраст этих боевых машин равен 30 годам и более. Украина разорвала военно-технические связи с Россией. Из-за этого нужное поддерживать техническое состояние самолетов стало невозможно. Летать на них теперь просто опасно.

Вовнянко отмечает, что по этой причине летный опыт украинских боевых летчиков быстро сокращается. В случае возможного военного конфликта, например с Россией, они не смогут противостоять сопернику в воздухе.

«Если ты в год налетаешь 40 часов, понятно, что тебе, дай бог, взлететь, сесть и пролететь по прямой – никакого ты там ни воздушного боя, ничего не выиграешь» констатировал Вовнянко.

Армия,АНТК "АНТОНОВ",НАТО,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители