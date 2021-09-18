Норвегия выдвинула России требование из-за учений «Запад-2021»

Проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо потребовал от России министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Об этом пишет издание NRK.

Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается её учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с венским документом, — сказал министр.

Бакке-Йенсен также отметил, что Россия стала всё более активно заявлять о себе на северных территориях. В частности, её военная активность близ норвежских границ неуклонно нарастает.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила на полигонах РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В учениях участвовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники.