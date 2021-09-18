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Норвегия выдвинула России требование из-за учений «Запад-2021»

News.ruиещё 1
1 час назад

Проводить военные учения «Запад-2021» открыто и предсказуемо потребовал от России министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Об этом пишет издание NRK.

Норвегия выдвинула России требование из-за учений «Запад-2021»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается её учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с венским документом, — сказал министр.

Бакке-Йенсен также отметил, что Россия стала всё более активно заявлять о себе на северных территориях. В частности, её военная активность близ норвежских границ неуклонно нарастает.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила на полигонах РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В учениях участвовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Сумской областях провела масштабные тактико-специальные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп на границе с Россией. В манёврах были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Мероприятия прошли в максимально приближенных к реальности условиях.
Армия,Войска,СБУ,
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