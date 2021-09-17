Минобороны введет в России новый праздник

Минобороны предложило ввести в РФ новый праздник — День трубопроводных войск. Уведомление о подготовке соответствующего документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

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Планируется сделать новый праздник 14 января. «Это окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих», — говорится в паспорте документа.

Отмечается, что трубопроводные войска входят в состав тыла российской армии и не имеют подобных в иностранных ВС. Они обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего, а также выполняют другие особые задачи.