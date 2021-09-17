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Минобороны хочет ввести в России новый праздник

Ura.Ru
1 час назад

Минобороны предложило ввести в РФ новый праздник — День трубопроводных войск. Уведомление о подготовке соответствующего документа размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Минобороны введет в России новый праздник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется сделать новый праздник 14 января. «Это окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций, а также будет являться знаком признания заслуг более 50 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих», — говорится в паспорте документа.

Отмечается, что трубопроводные войска входят в состав тыла российской армии и не имеют подобных в иностранных ВС. Они обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего, а также выполняют другие особые задачи.

Ранее также сообщалось, что Президент России Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» о введении в стране Дня поисковика. Глава государства заявил, что власти будут всячески поддерживать тех, кто «проводит работу по сохранению исторической памяти». Также глава государства одобрил идею ввести в РФ День отца. Он отметил, что мужское начало — основа семьи.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,Единая Россия,
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