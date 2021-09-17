Закупку Checkmate могут включить в госпрограмму вооружений

Закупка истребителя Checkmate для ВКС России может быть включена в Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы.

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По словам вице-премьера Юрия Борисова, наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает настороженность у министерства обороны страны. Речь идет о требованиях надежности. Борисов при этом напомнил, что истребители с одним двигателем сегодня активно используются в других странах.

Наличие истребителя на вооружение собственной армии способствует экспортному потенциалу Checkmate, отметил вице-премьер.

Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.