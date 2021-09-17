США открестились от намерения начинать холодную войну с Китаем

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не желают эскалации напряженности в отношениях с Китаем до состояния холодной войны на фоне создания военного альянса США с Австралией и Британией.

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Пресс-секретарю Белого дома был задан вопрос о том, «хочет ли президент [США Джо] Байден эскалации напряженности в отношениях с Китаем до состояния холодной войны?». «Нет», – приводит ответ Псаки РИА «Новости».

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Пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что «партнерство, о котором было объявлено, не нацелено на какую-либо страну». Как полагает Псаки, данное взаимодействие «сосредоточено на защите стратегических интересов США» и сохранении стабильности в регионе, передает ТАСС.

«На наш взгляд, здесь речь идет о безопасности Индо-Тихоокеанского региона», – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Она констатировала, что в других странах могут «проводить свой анализ».

«Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, [однако] мы не стремимся к конфликту», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Она напомнила, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в этом месяце провели телефонный разговор. «Мы, конечно, намерены поддерживать диалог на высоком уровне между лидерами», – сказала Псаки.

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.