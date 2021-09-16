В Северной Корее провели испытания мобильного железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель». На них видно, как поезд выехал из туннеля, после чего был произведен пуск ракеты.