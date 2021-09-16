В Северной Корее провели испытания мобильного железнодорожного ракетного комплекса. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель». На них видно, как поезд выехал из туннеля, после чего был произведен пуск ракеты.
«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — указано в сообщении ЦТАК.
Ранее стало известно, что 15 сентября в провинции Пхёнан-Намдо КНДР был осуществлен пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Глава государства Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.