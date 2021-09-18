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В Пентагоне оценили мощь армии России

Елена Прошина
иещё 1
24 минуты назад

Генерал Джон Хайтен, заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации обеспечены высококачественной военной техникой и оружием. Об этом пишет РИА Новости.

В Пентагоне оценили мощь армии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия создала невероятно сильную армию и кардинально изменила ее за последние 20 лет. Генерал Джон Хайтен добавил, что модернизированное ядерное оружие и кибернетические возможности сделали Москву серьезным оппонентом для США.

"За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками", — сказал Хайтен, имея в виду Россию и Китай.

Согласно его заявлению, США необходимо эффективно вести дела и с Москвой, и с Пекином одновременно. Генерал подчеркнул, что вести с ними диалог необходимо для достижения мировой стабильности. По его словам, США стремятся изучить цели и возможности других государств, чтобы в итоге прийти к какому-то соглашению.

Ранее США и НАТО неоднократно заявляли о необходимости увеличить расходы на оборону. Они объясняли это агрессивным поведением России. При этом активность самого альянса у российских рубежей за последние годы значительно увеличилась.

Владимир Путин заявлял, что Россия не намерена нападать на другие государства.

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