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Уничтожение «вражеских» пунктов управления Су-34 показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Бомбардировщики Су-34 на полигоне Лужский в Ленинградской области уничтожили бомбовым ударом командные пункты условного противника, объекты инфраструктуры, а также колонны бронированной и автомобильной техники. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео маневров, которые проходят в рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021».

«Предварительно вылеты на полигон совершили экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи.

Во время розыгрыша тактического эпизода лётный состав применил авиационные бомбы весом 250 кг.

Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СПВ-24», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии проводится в этом году с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на российской территории и пяти полигонах в Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В нем задействованы примерно 200 тысяч военнослужащих и до 760 единиц техники.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,Ленинградская Область,
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