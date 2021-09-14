Бомбардировщики Су-34 на полигоне Лужский в Ленинградской области уничтожили бомбовым ударом командные пункты условного противника, объекты инфраструктуры, а также колонны бронированной и автомобильной техники. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео маневров, которые проходят в рамках совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021».
«Предварительно вылеты на полигон совершили экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи.
Во время розыгрыша тактического эпизода лётный состав применил авиационные бомбы весом 250 кг.
Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СПВ-24», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии проводится в этом году с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на российской территории и пяти полигонах в Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В нем задействованы примерно 200 тысяч военнослужащих и до 760 единиц техники.