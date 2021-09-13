Применение вертолетной карусели в ходе ССУ «Запад-2021» показали на видео

«Для нанесения авиационных ударов экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 использовали противотанковые ракеты “Штурм-В” или “Атака-М”, а также неуправляемые авиационные ракеты С-8 и штатное бортовое вооружение вертолетов. Действуя в составе звеньев, выстроившись в боевой порядок "круг", они вели непрерывный огонь по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения районов, занятых “неприятелем”», – говорится в сообщении оборонного ведомства.