Российский военный использовал буксир флота для рыбалки

«Установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», — говорится в сообщении.