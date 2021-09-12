В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский военный использовал буксир флота для рыбалки

Lenta.ru
7 часов назад

В России завели уголовное дело против начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры.

Российский военный использовал буксир флота для рыбалки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что военный использовал буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам, для рыбалки и увеселительных прогулок. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», — говорится в сообщении.

Также в военной прокуратуре указали, что для заправки буксира за это время было израсходовано дизельное топливо на миллион рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, также решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба.

Армия,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители