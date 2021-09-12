В США спрогнозировали исход войны между Россией и Францией

Франция не сможет противостоять России в случае длительного военного конфликта. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра RAND, передает Forbes.

Фото: BENOIT TESSIER / Reuters BENOIT TESSIER / Reuters

Согласно документу, у Франции мощная армия, оснащенная современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, подготовленные подразделения спецназа и ядерное оружие. Тем не менее, французская армия ненадежна, так как не обладает людскими резервами и запасами боеприпасов для длительной войны с Россией, отмечают авторы исследования. В докладе подчеркивается, что Москва — сильный противник, которого Франция не сможет победить без помощи со стороны США.