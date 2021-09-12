Броня крепка: в ВC РФ отметят День танкиста

В Вооруженных силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник - День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. В этом году традиционно во второе воскресенье сентября День танкиста отмечается в 75-й раз.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Этот праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа, ежегодно осуществляется обновление парка танков.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах. В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».