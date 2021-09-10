Во время маршей личный состав отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружение воздушных целей расчетами комплексов “Панцирь-С”», – говорится в сообщении ведомства.

Совместное стратегическое учение «Запад-2021» стартовало сегодня в России и Белоруссии. Оно является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств в текущем году и будет проходить с 10 по 16 сентября.