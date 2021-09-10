«Панцири-С» и С-400 Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.
«Подразделения ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ “Запад-2021”.
Предварительно боевые расчеты и подразделения совершили марши из пунктов дислокации в новые позиционные районы.
Во время маршей личный состав отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружение воздушных целей расчетами комплексов “Панцирь-С”», – говорится в сообщении ведомства.
Совместное стратегическое учение «Запад-2021» стартовало сегодня в России и Белоруссии. Оно является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств в текущем году и будет проходить с 10 по 16 сентября.
В масштабных маневрах примут участие примерно 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, а также до 760 единиц боевой техники.