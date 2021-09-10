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В НАТО призвали Москву и Минск к прозрачности во время учений «Запад-2021»

Вечерняя Москва
6 минут назад

НАТО призывает Москву и Минск к прозрачности при проведении российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится в обращении официального представителя альянса Оаны Лунгеску для германской медиагруппы Funke.

В НАТО призвали РФ к прозрачности во время учений «Запад-2021»
Фото: NATO North Atlantic Treaty OrganizationNATO North Atlantic Treaty Organization

По ее словам, в НАТО будут внимательно наблюдать за учениями. Она напомнила, что при проведении подобных мероприятий необходимо соблюдать международными обязательствами и действовать предсказуемо.

— Это особенно важно для снижения рисков, предотвращения несчастных случаев или инцидентов, когда на наших границах усиливается военная активность, — подчеркнула Лунгеску.

Она добавила, что на данный момент представителей НАТО не пригласили наблюдать за учениями.

В конце августа военные США в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В рамках учений 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов. Затем по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

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