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Совместные с Россией учения "Запад-2021" начались в Белоруссии

Газета.Ru
35 минут назад

В Белоруссии стартовали совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021", пишет Sputnik Беларусь. Учениям был дан старт на военном полигоне Обуз-Лесновский.

Совместные с Россией учения "Запад-2021" начались в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, в ходе церемонии открытия под музыку военного оркестра по плацу маршем прошли десять коробок российских и белорусских военнослужащих, включая представителей Казахстана из состава КСОР ОДКБ.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в маневрах "Запад-2021". Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут 10 — 19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.

Всего в учениях будет задействовано до 200 тыс. человек личного состава, порядка 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, включая 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ИА Sputnik,Россия,Беларусь,
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