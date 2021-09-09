Совместные с Россией учения "Запад-2021" начались в Белоруссии

В Белоруссии стартовали совместные с Россией стратегические учения "Запад-2021", пишет Sputnik Беларусь. Учениям был дан старт на военном полигоне Обуз-Лесновский.
Как сообщается, в ходе церемонии открытия под музыку военного оркестра по плацу маршем прошли десять коробок российских и белорусских военнослужащих, включая представителей Казахстана из состава КСОР ОДКБ.
Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в маневрах "Запад-2021". Совместные российско-белорусские учения "Запад-2021" пройдут 10 — 19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.
Всего в учениях будет задействовано до 200 тыс. человек личного состава, порядка 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, включая 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.