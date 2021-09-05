Сборная России победила в финале "Танкового биатлона".Видео

Сборная России одержала победу в первом дивизионе в финале эстафеты конкурса "Танковый биатлон" на подмосковном полигоне Алабино в субботу.
Как видно на кадрах, экипажи команд Казахстана, Китая, Азербайджана и России прошли четыре круга на полосе препятствий, ведя стрельбу из танковой пушки, спаренного и зенитного пулеметов.
Всего в финале "Танкового биатлона" участвовали по три экипажа от каждой страны. Российская команда прошла эстафету за 1 час 36 минут. Сборная Китая, занявшая второе место, преодолела маршрут за 1 час 44 минуты, а бронзовые призеры из Казахстана – за 2 часа 3 минуты.
По информации Минобороны РФ, в первенстве, которое прошло с 22 августа по 4 сентября, были задействованы 19 сборных стран-участниц, разделенных на два дивизиона.
В первый дивизион вошли 11 команд из России, Узбекистана, Китая, а также сборные Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Сербии, Венесуэлы, Сирии и Вьетнама. Второй дивизион представили сборные Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также команды Лаоса, Мьянмы, Катара и сборной Мали.