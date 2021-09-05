В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сборная России победила в финале "Танкового биатлона".Видео

Александр Кузьмин
21 минуту назад

Сборная России одержала победу в первом дивизионе в финале эстафеты конкурса "Танковый биатлон" на подмосковном полигоне Алабино в субботу.

Как видно на кадрах, экипажи команд Казахстана, Китая, Азербайджана и России прошли четыре круга на полосе препятствий, ведя стрельбу из танковой пушки, спаренного и зенитного пулеметов.

Всего в финале "Танкового биатлона" участвовали по три экипажа от каждой страны. Российская команда прошла эстафету за 1 час 36 минут. Сборная Китая, занявшая второе место, преодолела маршрут за 1 час 44 минуты, а бронзовые призеры из Казахстана – за 2 часа 3 минуты.

По информации Минобороны РФ, в первенстве, которое прошло с 22 августа по 4 сентября, были задействованы 19 сборных стран-участниц, разделенных на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 11 команд из России, Узбекистана, Китая, а также сборные Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Сербии, Венесуэлы, Сирии и Вьетнама. Второй дивизион представили сборные Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также команды Лаоса, Мьянмы, Катара и сборной Мали.

Армия,Общество,Войска,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,Россия,Казахстан,Азербайджан,Китай,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители