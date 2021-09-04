Командующий ВСУ захотел проехать на танке по Красной площади

О желании проехаться на танке по Красной площади заявил в эфире украинского «5 канала» главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный.

Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже, — сообщил Залужный, отвечая на соответствующий вопрос.

Валерий Залужный занял пост главкома ВСУ в августе 2021 года. Ранее эту должность занимал Руслан Хомчак.