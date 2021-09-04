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Командующий ВСУ заявил о желании проехать на танке по Красной площади

News.ruиещё 1
1 час назад

О желании проехаться на танке по Красной площади заявил в эфире украинского «5 канала» главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный.

Командующий ВСУ захотел проехать на танке по Красной площади
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchCC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже, — сообщил Залужный, отвечая на соответствующий вопрос.

Валерий Залужный занял пост главкома ВСУ в августе 2021 года. Ранее эту должность занимал Руслан Хомчак.

Украина сообщила о разоблачении шпионившего на РФ бойца ВСУ

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооружённые силы страны получат американские противотанковые комплексы Javelin в 2021 году. Данная поставка произойдёт в рамках военной помощи США.

Армия,Руслан Хомчак,Дмитрий Кулеба,
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