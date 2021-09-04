В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам

«По данным нашей разведки, в подразделения 24-й бригады прибыли инструкторы по минно-взрывному делу 190-го учебного центра сухопутных войск ВСУ, которые в течение двух недель проведут занятия с личным составом соединения по оснащению БПЛА взрывными устройствами и управлению ими», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.