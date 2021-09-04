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В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам со взрывчаткой

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад

Разведка народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс инструкторов, которые должны обучить военнослужащих 24-й бригады ВС Украины оснащать беспилотные летательные аппараты взрывчаткой, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам
Фото: ТАССТАСС

«По данным нашей разведки, в подразделения 24-й бригады прибыли инструкторы по минно-взрывному делу 190-го учебного центра сухопутных войск ВСУ, которые в течение двух недель проведут занятия с личным составом соединения по оснащению БПЛА взрывными устройствами и управлению ими», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.

По его словам, украинские силовики по-прежнему предпочитают «запрещенные методы ведения боевых действий».

Ранее ЛНР сообщила о концентрации вооружений и техники Украиной в Донбассе.

Напомним, в Киеве допустили возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».

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