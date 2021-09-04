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Российские военные победили на Армейских международных играх

ТАССиещё 6
1 час назад

Торжественная церемония закрытия Армейских международных игр ("АрМИ-2021") состоялась в подмосковном парке "Патриот", победу в них одержали российские военные, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные победили на АрМИ-2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран-участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых - высшей пробы", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что российских военнослужащих наградил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, вручив кубок.

Минобороны РФ сообщило, что самые зрелищные состязания "АрМИ-2021" посетили более 1,5 млн человек.

Армейские международные игры - 2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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