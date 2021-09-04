Российские военные победили на АрМИ-2021

"В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран-участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых - высшей пробы", - говорится в сообщении военного ведомства.