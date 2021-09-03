ВМС США получат беспилотные корабли

Пентагон выделит $3 млрд на постройку новых беспилотных надводных кораблей, которые расширят оперативные возможности ВМС США. Об этом сообщает The National Interest.

Новые типы надводных беспилотников LUSV станут более дешёвым и оперативно гибким средством войны на море. Пентагон уже подготовил программу испытаний. Данные дроны должны будут принимать участие в боевых операциях в автономном режиме, их задачами станут разведка и поиск целей. Характерным отличием тактики применения беспилотных кораблей от классических станет их использование в условиях повышенного риска огневого воздействия противника. В скорой перспективе также планируются испытания и беспилотной подлодки UUV.

Издание отмечает, что Военно-морские силы США хоть и планируют ввести новинку в строй, но основной костяк ВМС всё равно будет состоять из управляемых людьми кораблей.