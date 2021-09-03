Чехия откажется от советских БМП

Чешские военные планируют отказаться от боевых машин пехоты (БМП) советской разработки. Британская компания BAE Systems подтвердила свою заявку на поставку БМП СV90. Новые машины заменят BVP-2 —лицензионную копию советской БМП-2. Об этом сообщает портал Army Recognition.

BAE Systems совместно с чешской оборонной компанией VOP CZ s.p. обеспечит поставки БМП CV90 Mk IV. При этом, соглашение на поставку подразумевает свободу Чехии в обслуживании и модернизации БМП иностранного производства.

Минобороны Чехии планирует приобрести 210 новых боевых машин пехоты, которые призваны заменить BVP-2. В мае пресс-служба оборонного ведомства сообщила о завершении первого этапа тестирования кандидатов на роль новой БМП для чешских военных. Изначально в конкурсе также участвовали машины ASCOD от General Dynamics, и Lynx от Rheinmetall.

Боевая машина пехоты BVP-2 выпускалась в Чехословакии до 1989 года. За это время было выпущено 344 машины. В ходе модернизации парка техники вооруженных сил страны Чехия также отказалась от советских внедорожников УАЗ — их заменят пикапы Toyota Hilux, модернизированные компанией Glomex.