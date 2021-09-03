В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Чехия откажется от советских БМП

Lenta.ru
4 минуты назад

Чешские военные планируют отказаться от боевых машин пехоты (БМП) советской разработки. Британская компания BAE Systems подтвердила свою заявку на поставку БМП СV90. Новые машины заменят BVP-2 —лицензионную копию советской БМП-2. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Чехия откажется от советских БМП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

BAE Systems совместно с чешской оборонной компанией VOP CZ s.p. обеспечит поставки БМП CV90 Mk IV. При этом, соглашение на поставку подразумевает свободу Чехии в обслуживании и модернизации БМП иностранного производства.

Минобороны Чехии планирует приобрести 210 новых боевых машин пехоты, которые призваны заменить BVP-2. В мае пресс-служба оборонного ведомства сообщила о завершении первого этапа тестирования кандидатов на роль новой БМП для чешских военных. Изначально в конкурсе также участвовали машины ASCOD от General Dynamics, и Lynx от Rheinmetall.

Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет

Боевая машина пехоты BVP-2 выпускалась в Чехословакии до 1989 года. За это время было выпущено 344 машины. В ходе модернизации парка техники вооруженных сил страны Чехия также отказалась от советских внедорожников УАЗ — их заменят пикапы Toyota Hilux, модернизированные компанией Glomex.

Ранее сообщалось, что эта компания также модернизирует японские автомобили для нужд украинских военных.

Армия,Министерство обороны,Чешская Республика,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители