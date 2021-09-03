Россия создаст истребитель Checkmate за свой счет

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью свёрстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается», — цитирует РИА Новости слова Мантурова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).