В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Американские военные «оставили» талибам 48 самолетов и вертолетов

Lenta.ru
36 минут назад

В руки движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии, оставшиеся после вывода армии США из Афганистана сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на собственные подсчеты.

Военные США «оставили» талибам 48 самолетов и вертолетов
Фото: ReutersReuters

Как отметили журналисты, в конце июня 2021 года армия Афганистана имела 167 единиц техники (108 вертолетов и 59 самолетов). До взятия Кабула талибами в Узбекистан прибыло 46 единиц, в том числе 24 вертолета. Американские военные перед вылетом в США привели в неисправность 73 единицы авиационной техники. Подсчитав, эксперты пришли к выводу, что военные США «оставили» талибам часть самолетов и вертолетов, боевики получили 48 единиц техники. При этом их соотношение и состояние неизвестно.

В Лондоне признали ошибку НАТО по Афганистану

Газета подчеркнула, что в распоряжении талибов сейчас находится вооружение, превышающее по числу технику авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

Ранее стало известно, что многие оставленные в аэропорту Кабула после вывода войск США из Афганистана боевые самолеты, джипы и другая военная техника оказались испорченными.

Армия,Талибан,НАТО,Daily Mail,Россия,Афганистан,Соединенные Штаты,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители