"Талибан" получил 48 самолетов и вертолетов ВВС Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) получило в свои руки 48 боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии после вывода американских военнослужащих из Афганистана. Об этом в среду сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на собственные подсчеты.

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Издание указывает, что в конце июня ВВС Афганистана состояли из 167 единиц техники (108 вертолетов и 59 самолетов). До взятия Кабула сторонниками радикального движения в Узбекистан прибыло 46 единиц, в том числе 24 вертолета. По словам американских военных, перед последним вылетом из Афганистана они привели в неисправность 73 единицы авиационной техники. Учитывая эти данные, в руках радикального движения оказывается 48 самолетов и вертолетов, но их соотношение и техническое состояние точно не известно, пишет Daily Mail.

Газета подчеркивает, что в распоряжении талибов оказался авиапарк, превышающий по числу техники ВВС 10 стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония. Daily Mail также указывает, что боевики радикального движения в среду уже попытались использовать вертолет в боевых целях в Панджшере.