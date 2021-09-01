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Названо непобедимое российское оружие

Lenta.ru
1 час назад

На сегодняшний день в мире отсутствует противодействие российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал». Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Названо непобедимое российское оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, непобедимость ракет в первую очередь связана с высокой точностью оружия — ракеты попадают в цель на дальнем расстоянии.

«Плюс очень высокая скорость — перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», — описал Чемезов вооружение.

В конце августа аналитики Исследовательской службы Конгресса США опубликовали обновленный доклад «Гиперзвуковое оружие: Справочная информация и вопросы для Конгресса». Они признали отставание в разработке американского гиперзвукового оружия и отметили прогресс в разработке российских гиперзвуковых систем. Так, гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» с 2017 года находится на опытно-боевом дежурстве.

Согласно открытым данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса модификации МиГ-31К.

Армия,Сергей Чемезов,Конгресс США,Ростех,ИТАР-ТАСС,
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