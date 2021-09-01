Британская разведка считала маловероятным быстрый захват Кабула талибами

Разведывательное сообщество Великобритании считало маловероятным захват власти в Кабуле боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) до конца 2021 года после вывода в августе из Афганистана западных войск. Об этом в среду заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

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"Мы действовали исходя из прогноза, который был поддержан Объединенным разведывательным комитетом и военными. Этот прогноз гласил, что после вывода войск к концу августа мы увидим неуклонное ухудшение ситуации на земле, но падение Кабула в этом году считалось маловероятным. Эту точку зрения разделяли союзники по НАТО", - отметил министр, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

Рааб также подчеркнул, что после решения администрации президента США Джо Байдена окончательно вывести войска из Афганистана вопрос создания новой коалиции для продолжения военной операции в стране серьезно не обсуждался. По его словам, партнеры по НАТО не "горели желанием" продолжать войну без участия Вашингтона, учитывая, что именно Соединенные Штаты взяли на себя основные расходы по миссии.

"Я не думаю, что у нас была какая-то реальная альтернатива", - сказал он.