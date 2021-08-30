Ким расправил плечи: КНДР копит на новую ядерную бомбу

Северная Корея перезапустила свой ядерный реактор, который бездействовал с 2018 года, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Как считают эксперты МАГАТЭ, этот реактор используется для наработки оружейного плутония.

Фото: EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY/ТАСС EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY/ТАСС

Инспекторы МАГАТЭ были высланы из КНДР еще в 2009 году, и теперь они полагаются в своих оценках только на снимки со спутников. На этих кадрах видно, что 5-мегаваттный реактор в Йонбёне стал проявлять признаки жизни — например, из него выпускается вода. Это признак того, что заработала охлаждающая система активной зоны реактора, а раз так — значит, есть, что охлаждать.

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Перезапуск реактора в Йонбёне в МАГАТЭ считают «очень тревожным признаком», поскольку это нарушает резолюцию ООН, призвавшую Пхеньян остановить разработку ядерного оружия. КНДР регулярно проводила испытания ядерных зарядов вплоть до 3 сентября 2017 года. Тогда на полигоне было взорвано устройство мощность, по разным оценкам, от 100 до 370 килотонн эквивалента ТНТ (тротиловый эквивалент). Эксперты считают, что был испытан термоядерный боезаряд.

От любви до бомбы один шаг

Пхеньян остановил наработку плутония, используемого в ядерных боезарядах, в декабре 2018 года, вскоре после сенсационной встречи между северокорейским руководителем Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. По словам Трампа, между двумя лидерами возникли отношения, «похожие на любовь». По телевидению КНДР был показан подрыв туннелей на ядерном полигоне — правда, далеко не все наблюдатели верят в то, что красивая телевизионная картинка не была очередным блефом, и что настоящие испытательные полигоны остались нетронутыми.

Однако первая ласточка не сделала весну. Уже в 2019 году Трамп отверг инициативу «ракетного человека» (как он ранее назвал Кима, выступая в Генассамблее ООН) разменять демонтаж ядерного завода в Йонбёне на отмену санкций против КНДР. После провала в 2019 году ханойских переговоров риторика Ким Чен Ына стала еще жестче — теперь он заявляет, что северокорейцы работают над созданием «сверхмощной водородной бомбы» и что «ядерная кнопка» смонтирована на его рабочем столе так, что для того, чтобы нанести удар по США, ему достаточно протянуть руку.

Для северокорейского ядерного реактора «нормальным» режимом как раз является не его «спящее» состояние, а именно рабочее, призывает не паниковать эксперт по северокорейской ракетно-ядерной программе Владимир Хрусталёв.

Не стоит без надобности множить сущности. Если ядерный реактор построен, он должен и будет работать, потому что плутоний, в отличие от урана, позволяет создавать более миниатюрные боезаряды, в том числе ядерные узлы термоядерных зарядов, которые при использовании плутония проще сделать более компактными в целом. Реактор время от времени надо останавливать на профилактику и ремонт — и такие остановки ни в коем случае не означают, что Пхеньян отказался от своей ядерной программы в целом, или от наработки плутония в частности.

Параллельно с разработкой ядерного оружия Северная Корея быстрыми темпами строит ракеты для доставки боеголовок. Тестовые запуски северокорейских межконтинентальных баллистических ракет постоянно вызывали панику в Японии, а однажды даже на американском острове Гуам, где в 2017 году была объявлена воздушная тревога (ложная).

О том, насколько боеспособны северокорейские ракеты, как и насколько далеко Пхеньян продвинулся в создании атомной, а тем более водородной, бомбы, международное сообщество после высылки из страны миссии МАГАТЭ может только гадать.

Но известно, что руководство КНДР отличается умением пускать пыль в глаза, преувеличивая свои успехи и занижая масштабы экономического бедствия, в котором перманентно пребывает северная часть Корейского полуострова, а в последний год утверждая также, что в стране не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Ракеты политического базирования

В частности, эксперты сомневаются в правдивости утверждений Пхеньяна о том, что КНДР вывела на орбиту собственный спутник.

Острословы любят издеваться над военным потенциалом КНДР, иронизируя, что на военных парадах в Пхеньяне демонстрируются муляжи межконтинентальных ракет наземного и подводного базирования, а не их подлинники.

Такие высказывания скептики обосновывают тем, что большинство из участвующих в парадах образцов ракет никогда не были испытаны в реальности. Скрыть запуск ракет подобного размера невозможно, и более того, для северокорейского режима было бы противоестественно держать в секрете такие испытания, имей они место в действительности.

Считать все воинственные заявления северокорейских лидеров полным блефом тоже было бы легкомысленно, говорит Хрусталёв.

На парадах никогда и не показывают боевые образцы, а только массо-габаритные макеты. И даже если этот образец еще не прошел испытания, сам его показ на параде означает, что разработка находится в высокой степени готовности, — указывает он.

Как и с любыми перспективными моделями любой техники, время, которое может потребоваться для того, чтобы поставить новую ракету на боевое дежурство, заранее неизвестно. Но северные корейцы доказали, что пусть не с первого раза, так со второго или с третьего, но проанонсированные ракеты летят как задумывается, напоминает эксперт.

Эти ракеты – не только боевое вооружение, но и способ добиваться каких-то политических задач. А для решения таких задач достаточно бывает одного только «анонсирования» ракет, не производя их практических испытаний, – говорит Хрусталёв.

Международным сообществом официально подтверждены успешные запуски северокорейских ракет «Хвасонг», имеющих дальность 4500, 10 000 и 13 000 км — то есть последняя двухступенчатая модификация способна достичь любой точки Северной Америки.