Польский журналист Мариуш Ковальчик опубликовал статью, в которой предположил, что в случае войны с Россией его страна не сможет держать оборону больше двух дней и проиграет. Его материал опубликован на сайте Newsweek Polska.
«Мы покупаем две батареи комплекса «Пэтриот», этого мало даже для защиты одной Варшавы. Такого количества достаточно для одной, возможно, двух бригад. < > Наши РСЗО «Хаймарс» не успеют сделать ни одного залпа, поскольку их нечем будет защитить», — говорится в статье.
Ковальчик также добавил, что главной причиной поражения в возможной войне с Россией станет некомпетентность военного командования. В качестве примера он привел сделку польской армии по приобретению американских танков «Абрамс», которые, по его мнению, не смогут справиться с российскими Т-14 «Армата».
В июне вооруженные силы США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе в Польше. Они будут размещены на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны. В Вашингтоне подчеркнули, что размещение ПРО вблизи границ России не способно подорвать ее военно-стратегический потенциал, а создаваемая база будет служить для обороны Западной Европы от иранских ракет. Однако в МИД России заявили, что размещение в Польше систем ПРО может стать прямой угрозой для России.