В Польше предрекли быстрое поражение в войне с Россией

Польский журналист Мариуш Ковальчик опубликовал статью, в которой предположил, что в случае войны с Россией его страна не сможет держать оборону больше двух дней и проиграет. Его материал опубликован на сайте Newsweek Polska.

Фото: Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via Reuters Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via Reuters

«Мы покупаем две батареи комплекса «Пэтриот», этого мало даже для защиты одной Варшавы. Такого количества достаточно для одной, возможно, двух бригад. < > Наши РСЗО «Хаймарс» не успеют сделать ни одного залпа, поскольку их нечем будет защитить», — говорится в статье.

Ковальчик также добавил, что главной причиной поражения в возможной войне с Россией станет некомпетентность военного командования. В качестве примера он привел сделку польской армии по приобретению американских танков «Абрамс», которые, по его мнению, не смогут справиться с российскими Т-14 «Армата».