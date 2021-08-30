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"Уралтрансмаш" поставил гаубицы "Акация" в Белоруссию

ТАССиещё 1
39 минут назад

"Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) завершил поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в Белоруссию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Уралтрансмаш" поставил гаубицы "Акация" в Белоруссию
Фото: Пресс-служба АО "Уралтрансмаш"Пресс-служба АО "Уралтрансмаш"

"Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

Машины переданы по контракту с министерством обороны республики.

152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.

"Уралтрансмаш" - единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий. Первый выпуск продукции датирован 8 сентября 1817 года. Сегодня предприятие специализируется на продукции как военного, так и гражданского назначения.

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