Умер Герой России Роман Шадрин

Участвовавший в первой Чеченской кампании Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге на 55-м году жизни. Об этом сообщает E1.ru со сcылкой на близкого друга Шадрина Серика Султангабиева.

Фото: Facebook © Роман Шадрин Facebook © Роман Шадрин

По его словам, у Шадрина было онкологическое заболевание.

«Сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю», — рассказал Султангабиев.

Он добавил, что Шадрин скончался в реанимации, куда его госпитализировали несколько дней назад.

Информацию о смерти Героя России также подтвердила его жена Наталья. Как сообщает СМИ, у него осталось четверо сыновей, младшему из которых еще нет и года.