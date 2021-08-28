ВМФ России защитится «Вариолами»

Созданный в Госмортехуниверситете Санкт-Петербурга телеуправляемый подводный беспилотник «Вариола» сможет защитить корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, находящиеся на стоянке в зарубежных портах, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя разработчика Алексея Блинкова.

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По его словам, изделие позволит заменить водолаза. Разработанный аппарат отличает простота исполнения и компактные размеры, а также небольшая масса (шесть килограммов). Управление беспилотником осуществляется через 300-метровый кабель. Блинков отметил, что расположение двигателей «Вариолы» позволяет аппарату кружиться «на месте, как танку».

Также на форуме «Армия-2021» Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга представил гидрометеорологический беспилотник, который перемещается за счет волн и почти не потребляет энергии. Автономность изделия, предназначенного, в частности, для измерения температуры, давления, солености воды и направления ветра, оценивается в полгода.

«Надводный робот — волновой глайдер с нетрадиционной схемой движения, он работает от энергии волны. Крыльевая система планирует в толще воды и тянет за собой всю конструкцию, связанную с ней кабель-тросом. Происходит движение волны вверх-вниз, на крыльевой системе образуется тяга вперед», — сказал Блинков.