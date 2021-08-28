Генерал ВС США: Китай обгонит РФ по количеству ядерного оружия

Китай вскоре превзойдет Россию по количеству ядерного оружия, заявил заместитель командира Стратегического командования вооруженных сил США, генерал-лейтенант американских ВВС Томас Бюссьер. По оценкам Пентагона, арсенал Пекина составляет «как минимум 200» боеголовок.

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«Наступит переходный момент, когда количество [ядерных] угроз, представленных Китаем, превысит количество угроз, которые в настоящее время представляет Россия. Мы полагаем, что он произойдет в ближайшие несколько лет», — цитирует Томаса Бюссьера агентство Reuters.

Генерал-лейтенант отметил, что опасность ядерного оружия Китая оценивается не только по количеству ядерных боеголовок, но и по тому, как они «оперативно размещены». Также в Вашингтоне озабочены достижениями Пекина в области ракетных технологий по доставке этого оружия. При этом у США и Китая нет механизма ведения диалога, который помог бы устранить «любые неверные представления или путаницу» по вопросу ядерной безопасности, уточнил Бюссьер.

Пентагон в докладе Конгрессу за 2020 год сообщил, что у Пекина есть «как минимум 200» ядерных боеголовок в оперативном арсенале. По прогнозам ведомства, он увеличится вдвое по мере того, как Китай будет расширять и модернизировать свои силы.