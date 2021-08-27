Летательный аппарат ВКС России атаковали ракетами в Сирии

Один из летательных аппаратов ВКС России был атакован ракетами в Сирии, сообщает 27 августа агентство «Русская Весна» со ссылкой на военный источник.
По данным агентства, по российскому аппарату, тип которого не уточняется, были выпущены две ракеты во время его пролёта над линией соприкосновения Сирийской арабской армии и протурецких незаконных вооруженных формирований.
Пуск ракет ПЗРК был произведен с позиции, расположенной рядом с турецким «наблюдательным» постом в зоне Идлиб. Ракеты не достигли цели.
По неофициальным данным, российская боевая авиация нанесла ответный удар по месту запуска ракет.