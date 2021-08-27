Летательный аппарат ВКС России атаковали ракетами в Сирии

Один из летательных аппаратов ВКС России был атакован ракетами в Сирии, сообщает 27 августа агентство «Русская Весна» со ссылкой на военный источник.

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По данным агентства, по российскому аппарату, тип которого не уточняется, были выпущены две ракеты во время его пролёта над линией соприкосновения Сирийской арабской армии и протурецких незаконных вооруженных формирований.

Пуск ракет ПЗРК был произведен с позиции, расположенной рядом с турецким «наблюдательным» постом в зоне Идлиб. Ракеты не достигли цели.