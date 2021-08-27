Зеленский призвал НАТО усилить присутствие в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО расширить присутствие в Черном море. Об этом он высказался во время брифинга после после встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии в Кишиневе, сообщается на странице офиса украинского лидера в Facebook.

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«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что вокруг Украины «нарастают военные угрозы». По его словам, миру и стабильности в черноморском регионе угрожают «оккупация Крыма» и «российские вооруженные формирования в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии».

Зеленский также предложил Румынии и Молдавии присоединиться к его инициативе по развитию взаимодействия вооруженных сил государств Причерноморья.

«Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее», — заключил он.