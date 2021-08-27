В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украина выступила за усиление присутствия НАТО в Черном море

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО расширить присутствие в Черном море. Об этом он высказался во время брифинга после после встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии в Кишиневе, сообщается на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Зеленский призвал НАТО усилить присутствие в Черном море
Фото: ReutersReuters

«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что вокруг Украины «нарастают военные угрозы». По его словам, миру и стабильности в черноморском регионе угрожают «оккупация Крыма» и «российские вооруженные формирования в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии».

Зеленский также предложил Румынии и Молдавии присоединиться к его инициативе по развитию взаимодействия вооруженных сил государств Причерноморья.

«Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее», — заключил он.

Ранее стало известно, что украинский президент утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. В документе указаны приоритетные направления внешней политики страны. Среди них — курс на членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители