Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины — все это ведёт к тому, что Украина скоро станет неинтересна самому Западу, — подчеркнул Быкадоров.