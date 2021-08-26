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«Зло склонно к самоуничтожению»: власти ДНР предрекли исчезновение Украины

News.ru
1 час назад

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Быкадоров заявил, что через 10 лет Украина как государство может прекратить своё существование, так как «зло склонно к самоуничтожению». Своё мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Зло склонно к самоуничтожению»: в ДНР предрекли исчезновение Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины — все это ведёт к тому, что Украина скоро станет неинтересна самому Западу, — подчеркнул Быкадоров.

Быкадоров заметил, что процесс распада Украины начался с Крыма, а продолжился отсоединением Донбасса. Пока что, добавил депутат, «каратели» не дают «исконно русским» городам «сбросить нацистское ярмо», однако попытки уйти «под эгиду европейских соседей» прослеживаются уже сейчас.

Ранее глава ДНР подчеркнул, что есть небольшая вероятность мирного сосуществования Украины и самопровозглашённой республики, однако про Крым Киеву «стоит забыть».

Армия,РИА Новости,Украина,
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