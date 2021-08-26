В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россия укрепит границы новейшим вооружением

Ura.Ru
22 минуты назад

Министерство обороны РФ развернет систему загоризонтных станций «Контейнер» вдоль границы. Система способна обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров.

Россия укрепит границы новейшим вооружением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система. В рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций „Контейнер“. Они должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство», — сказал гендиректор Концерна «РТИ системы» Юрий Аношко в интервью РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил российские ОПК на открытие форма «Армия-2021», пишет RT. Также в МВД нашли замену пистолету Макарова.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,РТИ Системы,МВД,РИА Новости,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители