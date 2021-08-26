Россия укрепит границы новейшим вооружением

Министерство обороны РФ развернет систему загоризонтных станций «Контейнер» вдоль границы. Система способна обнаруживать самолеты противника на дальности в 3 тыс. километров.
«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система. В рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций „Контейнер“. Они должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство», — сказал гендиректор Концерна «РТИ системы» Юрий Аношко в интервью РИА «Новости».
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