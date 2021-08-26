Россия укрепит границы новейшим вооружением

«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система. В рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций „Контейнер“. Они должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство», — сказал гендиректор Концерна «РТИ системы» Юрий Аношко в интервью РИА «Новости».