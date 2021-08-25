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Российскую машину спецназа показали изнутри

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

Новую машину для войск специального назначения К-4386 ЗА-СпН показали изнутри. Соответствующие кадры «Звезда» публикует на YouTube.

Российскую машину спецназа показали изнутри
Фото: кадр видео "Звезда"кадр видео "Звезда"

Презентация К-4386 ЗА-СпН состоялась в ходе форума «Армия-2021».

По словам заместителя генерального директора по продажам «Ремдизеля» Александра Матвеева, машина получила крупнокалиберный пулемет «Корд», противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и 120-миллиметровый миномет.

«Машина пятиместного исполнения. Может быть, авиадесантируемое исполнение. Полностью независимая подвеска всех колес, минная защита, баллистическая защита», — сказал телеканалу представитель предприятия.

В декабре 2017 года «Российская газета» сообщала, что компания «Ремдизель» из Набережных Челнов провела глубокую модернизацию транспортера-тягача МТ-ЛБ, часто называемого военными «Мотолыгой». Машину превратили в «многоцелевое легкое бронированное шасси» МЛБШ.

Армия,"Российская газета",
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