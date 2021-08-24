Минобороны заключило контракт на "Цирконы" и "Кинжалы"

Минобороны РФ заказало для Вооруженных сил гиперзвуковые ракеты морского и воздушного базирования.

Фото: Минобороны России Минобороны России

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сообщили в военном ведомстве.

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Там также заявили о заключении контракта с Конструкторским бюро машиностроения на изготовление и поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал". Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин, сообщили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что универсальная гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" предназначена для поражения морских и наземных целей.

"Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тысячи км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

О гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал" известно следующее. По данным Минобороны, оснащенная им авиационная эскадрилья несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. С апреля 2018 года самолеты МиГ-31 с комплексами "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей. Они выполняют задачи в том числе с оперативных аэродромов и с дозаправкой топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза.

Для подтверждения точностных характеристик "Кинжала" были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на различных полигонах. Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели размером, сопоставимым с легковым автомобилем.

Также экипажи МиГ-31 с комплексом "Кинжал" успешно отработали практические действия по поражению наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.