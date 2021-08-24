Подписан контракт о модернизации Ту-95МС до Ту-95МСМ

Минобороны подписало с компанией «Туполев» контракт о модернизации бомбардировщиков Ту-95МС до Ту-95МСМ, сообщили в министерстве.

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«В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Соответствующий документ подписали замминистра обороны Алексей Криворучко и управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь отмечал, что глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ провел первый полет на аэродроме Таганрога. На Ту-95МСМ установлены новые системы управления вооружением, самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.