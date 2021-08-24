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В Киеве начался праздничный военный парад

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад

В центре Киева стартовал военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина»

В Киеве начался праздничный военный парад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.

В торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины примут участие более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники.

Ранее стало известно, что во время праздничного парада киевляне смогут увидеть в небе авиацию стран НАТО. По данным посольства США на Украине, в полдень над украинской столицей пролетят американские самолеты КС-135 Stratotanker и P-8 Poseidon, польские F-16, британские Eurofighter Typhoon, а также словацкие транспортники C-27 Spartan и вертолеты UH60 Black Hawk.

Кроме того, в честь праздника 15 украинских парашютистов выступят с показательным выступлением на аэродроме в Днепропетровской области. Сообщается, что во время прыжка они планируют выстроиться в фигуру «сердца» и станцевать гопак.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В этом году он займет три дня и будет сопровождаться военными парадами, концертами и чествованием «великих украинцев».

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