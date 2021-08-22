В России задумались о поставке систем С-400 Белоруссии

«Такой вопрос поставлен перед президентом России — о том, чтобы по сходной цене, за кредит, — потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведём с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь», — сообщил белорусский лидер в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ.