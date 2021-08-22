В России задумались о поставке систем С-400 Белоруссии

Россия может поставить Белоруссии российские зенитные ракетные системы С-400 для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Союзного государства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу». Министр отметил, что страны давно связывают тесные отношения. Сейчас на вооружении в Белоруссии стоят комплексы С-300. Ранее заинтересованность в С-400 выразил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью «Интерфаксу» Денис Мантуров сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Белоруссии истребителей Су-30СМ. Глава Минпромторга также рассказал о планах «по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО» Белоруссии, входящей в Союзное государство.
«С учётом этого Белоруссии могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО, как С-400, разработанные и производимые предприятиями концерна "Алмаз-Антей"», — пояснил министр.
Мантуров напомнил, что Россия и Белоруссия — члены-соучредители Союзного государства, Таможенного союза и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ.
9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в покупке систем С-400 и рассчитывает на положительное решение российского руководства.
«Такой вопрос поставлен перед президентом России — о том, чтобы по сходной цене, за кредит, — потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведём с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь», — сообщил белорусский лидер в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ.
Ранее «Секрет» сообщал, что за первое полугодие 2021 года Россия на треть увеличила экспорт продукции оборонной промышленности. По данным таможенной статистики, её стоимость составила $4,7 млрд. Крупнейшим импортёром стала Чехия: она приобрела оборонную продукцию на $683 млн — больше, чем в среднем за последние три года.