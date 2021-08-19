Украина начала артиллерийские учения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабные артиллерийские учения вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны страны.

Фото: пресс-служба Минобороны Украины пресс-служба Минобороны Украины

В маневрах участвует 24-я механизированная бригада имени Даниила Галицкого. Они проходят в районе отвода тяжелой техники и вооружения. Военные отрабатывают выдвижение на позиции по тревоге и огневую поддержку пехотных подразделений во время атаки.

«У нас есть все необходимые силы и средства для эффективного огневого поражения и уничтожения врага. Наши машины постоянно обслуживаются и в любой момент готовы к применению», — говорится в сообщении министерства.

Численность военнослужащих, принимающих участие в тренировках, не называется.