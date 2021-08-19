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Украина начала артиллерийские учения в Донбассе

Lenta.ru
58 минут назад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабные артиллерийские учения вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны страны.

Украина начала артиллерийские учения в Донбассе
Фото: пресс-служба Минобороны Украиныпресс-служба Минобороны Украины

В маневрах участвует 24-я механизированная бригада имени Даниила Галицкого. Они проходят в районе отвода тяжелой техники и вооружения. Военные отрабатывают выдвижение на позиции по тревоге и огневую поддержку пехотных подразделений во время атаки.

«У нас есть все необходимые силы и средства для эффективного огневого поражения и уничтожения врага. Наши машины постоянно обслуживаются и в любой момент готовы к применению», — говорится в сообщении министерства.

Численность военнослужащих, принимающих участие в тренировках, не называется.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о десятикратном увеличении числа обстрела своих позиций со стороны ВСУ за прошедший месяц. В июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Они подчеркнули, что обстрелы зачастую ведутся запрещенным Минскими соглашениями вооружением, в том числе крупнокалиберными минометами и противотанковыми управляемыми ракетами.

Армия,Даниил Галицкий,Украина,
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