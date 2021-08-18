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Истребители СУ-34 вооружили противокорабельными ракетами

Ferra.ru
1 час назад

Фронтовые бомбардировщики, также классифицируемые как истребители-бомбардировщики СУ-34, оснастили новыми противокорабельными ракетами Х-35У. Отмечается, что эти ракеты могут уничтожить средний корабль и нанести серьёзный урон большому.

Су-34 вооружили противокорабельными ракетами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечает источник, работы по внедрению ракет в штатное вооружение СУ-34 начали ещё в 2018 году, а сейчас они прошли завершающий этап испытаний на Дальнем Востоке. Ракеты весят 550 кг, а их боевая часть — 145 кг, при этом, как отмечалось выше, они способны потопить средний корабль и повредить большой. Отмечается также, что в ракетах используется комбинированная система наведения: на маршевом участке задействуется инерциальная навигационная система и радиовысотомер, а когда ракета достигнет заданного района, активизируется радиолокационная головка самонаведения.

Отмечается, что новые штатные ракеты — очередной шаг к модернизации СУ-34, который выполнил первый полёт ещё в 1990 году, а окончательно принят на вооружение в 2014.

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