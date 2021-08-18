Су-34 вооружили противокорабельными ракетами

Как отмечает источник, работы по внедрению ракет в штатное вооружение СУ-34 начали ещё в 2018 году, а сейчас они прошли завершающий этап испытаний на Дальнем Востоке. Ракеты весят 550 кг, а их боевая часть — 145 кг, при этом, как отмечалось выше, они способны потопить средний корабль и повредить большой. Отмечается также, что в ракетах используется комбинированная система наведения: на маршевом участке задействуется инерциальная навигационная система и радиовысотомер, а когда ракета достигнет заданного района, активизируется радиолокационная головка самонаведения.